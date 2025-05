Il Mondiale 2025 di Fomula 1 oggi 18 maggio propone il Gp di Imola, ottavo appuntamento stagionale. Il circus sbarca in Europa e la prima gara nel Vecchio Continente comincia con la McLaren di Oscar Piastri in pole position. La Ferrari sembra destinata ad un'altra giornata complicata, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton al via dall'11esima e dalla 12esima posizione.