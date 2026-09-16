Canada "membro associato" Ue: la proposta storica di von der Leyen

La presidente della Commissione al premier Mark Carney: "Costruire insieme un futuro comune"
La Commissione Europea intende lavorare con il Canada per far sì che si apra una "strada" affinché il Paese nordamericano possa diventare il "primo membro associato" dell'Ue. Lo dice la presidente Ursula von der Leyen, durante il suo sesto discorso sullo stato dell'Unione, a Strasburgo.
"Dobbiamo ripensare con urgenza i nostri partenariati - afferma, parlando al primo ministro canadese Mark Carney - vorrei quindi lavorare con voi per aprire la strada affinché il Canada diventi il primo membro associato dell'Ue. Condividiamo un oceano, dei valori e una visione del mondo. E ora costruiremo insieme anche il nostro futuro comune", conclude.