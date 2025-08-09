circle x black
Cane più brutto del mondo 2025, il premio va a un bulldog francese

Il concorso si tiene in California dagli anni '70 e mira a incoraggiare l'adozione degli animali randagi

09 agosto 2025 | 12.27
'Petunia', una cagnolina di due anni, un incrocio di Bulldog francese senza pelo, è stata dichiarata la vincitrice del concorso per il 'Cane più brutto del mondo', che si è tenuto alla Fiera della Contea di Sonoma, nella città californiana di Santa Rosa. La proprietaria Shannon Nyman, originaria dell'Oregon, ha ritirato il premio di 5.000 dollari per conto di Petunia, che si presenta con zampe corte e muso rugoso. Il cane e la sua padrona hanno anche vinto un volo per New York per partecipare al Today Show della Nbc, lunedì prossimo. Il secondo posto con un premio di 3.000 dollari è stato conquistato da Jinny Lu, un carlino di 5 anni con la lingua storta e sporgente, che ha partecipato senza successo anche all'edizione del 2023.

Il concorso si tiene in California dagli anni '70, i cani in gara sono presentati su un palco davanti a un pubblico gremito, con una giuria che vota in base all'aspetto e alla personalità del cane. Gli organizzatori del concorso insistono sul fatto che la bruttezza non è l'unica caratteristica ricercata e che vengono valutati anche altri aspetti dei cani. Molti degli animali in concorso provengono da rifugi e canili. Il contest mira a incoraggiare l'adozione degli animali randagi, piuttosto che la ridicolizzazione del loro aspetto.

