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No a cani e gatti su balconi, scantinati, terrazze e cortili: la nuova legge in Spagna

Chi trasgredisce questa legge rischia multe che vanno da 10.001 a 50.000 euro. Nei casi più gravi, in cui l’incolumità dell’animale sia gravemente compromessa, le sanzioni possono arrivare fino a 200.000 euro

Cane su terrazzo - (123Rf)
Cane su terrazzo - (123Rf)
05 agosto 2026 | 11.39
Paola Lalli
LETTURA: 1 minuti

E' ufficiale: entra in vigore in Spagna la legge che vieta di tenere cani e gatti in modo abituale su balconi, scantinati, terrazze e cortili. Questa normativa mira a garantire la sicurezza degli oltre 15 milioni di animali da compagnia registrati nel Paese, imponendo condizioni minime di vivibilità e una sorveglianza costante per evitare situazioni di vulnerabilità.

La Ley de Bienestar Animal pone un'attenzione particolare al tempo che gli animali trascorrono senza diretta supervisione umana. Di norma, nessun animale da compagnia può rimanere da solo per più di tre giorni consecutivi. Tuttavia, nel caso specifico dei cani, il limite è molto più restrittivo: non possono trascorrere più di ventiquattro ore consecutive da soli. La logica alla base di questa decisione risponde alla necessità di prevenire la sofferenza psicologica e fisica derivante dall’isolamento prolungato, garantendo che un responsabile verifichi quotidianamente lo stato di salute e l’ambiente in cui vive l’animale si legge su losandes.com.ar.

Questa restrizione si estende anche ai veicoli, dove la sicurezza e la salute degli animali domestici sono spesso compromesse dalle condizioni ambientali. Tale comportamento è classificato come infrazione grave poiché comporta un danno o una sofferenza per l’animale.

Chi trasgredisce questa legge rischia multe che vanno da 10.001 a 50.000 euro. Nei casi più gravi, in cui l’incolumità dell’animale sia gravemente compromessa, le sanzioni possono arrivare fino a 200.000 euro.

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