Sono almeno 19 le persone che sono morte in quello che è stato uno dei peggiori incendi boschivi della Corea del Sud, con molteplici roghi divampati che hanno causato "danni senza precedenti". Lo ha affermato il presidente ad interim della Corea del Sud, Han Duck-soo, aggiungendo che "per tutta la notte il caos è continuato: le linee elettriche e di comunicazione sono state tagliate in diverse zone e le strade sono rimaste bloccate".

Il ministero degli Interni di Seul ha invece riferito che gli incendi boschivi hanno carbonizzato 17.398 ettari, l'87%dei quali nella sola contea di Uiseong.

A causa degli incendi, che hanno bruciato ampie zone del sud-est, circa 27mila persone sono state costrette a evacuare. Il governo ha innalzato il livello di allerta al massimo e ha trasferito migliaia di detenuti dalle carceri della zona.