Il Santo Padre senza occhielli per l'ossigeno nella foto della visita privata in Vaticano

Visita privata da Papa Francesco in Vaticano per Re Carlo III e Camilla. L'incontro a sorpresa, inizialmente rinviato a causa della salute del Pontefice, è quindi avvenuto ieri pomeriggio a Casa Santa Marta, dove il Santo Padre prosegue la convalescenza dopo il ricovero al Gemelli per una polmonite bilaterale. Dal Papa e dal Re - che sta affrontando le terapie contro il cancro - scambio di auguri di pronta guarigione, spiegava Vatican News. Intanto, però, Bergoglio è apparso nella foto scattata durante la visita senza gli occhielli per l'ossigeno.

Nel corso del colloquio, "il Papa ha avuto modo di rivolgere un augurio alle Loro Maestà in occasione dell'anniversario del loro matrimonio e ha ricambiato a Sua Maestà l'augurio di un pronto recupero della sua salute", spiegava ieri la nota della Santa Sede.

"Re Carlo e la Regina Camilla hanno avuto questo pomeriggio un incontro privato con Sua Santità Papa Francesco in Vaticano. Le Loro Maestà sono state felici che il Papa si sia sentito in grado di ospitarli e di aver avuto l'opportunità di condividere di persona i loro migliori auguri", recitava quindi Buckingham Palace in una nota.