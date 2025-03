Re Carlo torna agli impegni pubblici. Dopo essersi sottoposto, giovedì scorso, ad accertamenti in ospedale per "effetti collaterali temporanei", dovuti alle cure contro il cancro che lo hanno costretto a rinviare la sua visita a Birmingham, il sovrano tornerà ai doveri ufficiali nei prossimi giorni, tra cui un'udienza con il primo ministro e le investiture al castello di Windsor. Sebbene alcuni appuntamenti non specificati siano stati riprogrammati - scrive la Bbc - la visita di Stato in Italia assieme alla regina Camilla, che cadrà la prossima settimana nel ventesimo anniversario del loro matrimonio.