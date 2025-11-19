circle x black
Cerca nel sito
 

Cassis: "Senza la lingua italiana la Svizzera non esisterebbe"

19 novembre 2025 | 08.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"La Svizzera senza l'Italia, senza la lingua italiana, non potrebbe essere la Svizzera. Ci sarebbe uno scontro costante tra tedeschi, tedescofoni e francofoni. Queste tre lingue ufficiali: tedesco, francese e italiano definiscono il paese di cui io sono membro del governo. Se non ci fosse questa definizione, questo paese, come oggi lo conosciamo, non potrebbe esistere”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri svizzero, Ignazio Cassis, in un punto stampa a margine della prima conferenza sull’Italofonia a Villa Madama.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Italofonia Svizzera Lingua italiana
Vedi anche
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza