Il presidente americano Donald Trump l'ha descritta come ''devastata'' per la morte del marito, ma ''determinata'' a portare avanti l'organizzazione da lui creata, 'Turning Point Usa'. Erika Lane Frantzve, moglie di Charlie Kirk e madre delle loro due figlie, era presente insieme alle due bambine nel campus dell'università dello Utah dove il marito è stato ucciso. Poche ore prima dell'assassinio, Erika aveva condiviso sui social un versetto della Bibbia sulla ricerca di aiuto nei momenti difficili. ''Salmo 46:1 - Dio è il nostro rifugio e la nostra forza, un aiuto sempre pronto nei momenti difficili'', era scritto nel suo post.

Erika Frantzve aveva conosciuto l'attivista conservatore a New York nel 2018. Cristiana evangelica, 36 anni, vincitrice del concorso Miss Arizona Usa del 2012, è laureata in scienze politiche all'Arizona State University e ora sta studiando per conseguire il dottorato in studi biblici alla Liberty University. Lei e Charlie Kirk si sono fidanzati nel dicembre del 2018 e si sono sposati nel maggio 2021 nella sua città natale, Scottsdale. Nota per aver fondato 'Everyday Heroes Like You', un'organizzazione no-profit che sostiene enti di beneficenza poco noti, ha condotto il podcast Midweek Rise Up e gestito il programma ministeriale Bible365 e Proclam, un marchio di abbigliamento religioso. Sulla sua pagina LinkedIn, Frantzve afferma di essere un agente immobiliare presso The Corcoran Group a New York City.

Lei e Charlie Kirk avevano da poco festeggiato il settimo anniversario del loro primo appuntamento ed Erika aveva ricordato che i due erano ''immersi in una conversazione su teologia, filosofia e politica. Alla fine ti sei fermato, mi hai guardato e hai detto: 'Uscirò con te'". In un video del 2024 sul canale YouTube di Turning Point Usa, Kirk ha affermato che dopo la loro "lunghissima cena" aveva capito "quasi immediatamente" che Frantzve era "quella giusta". Kirk le ha fatto la proposta di matrimonio nel dicembre 2020 e i due si sono sposati sei mesi dopo, l'8 maggio 2021.

Lo scorso aprile, Frantzve è apparsa in una puntata del The Charlie Kirk Show dove ha parlato della relazione tra i due. "Mantenete la vostra fede, ovviamente prima di tutto, e cercate di capire gli eventuali problemi concreti che potreste avere. Dovete investire continuamente nella fiducia reciproca, nel fatto che fate parte della stessa squadra. Vi sostenete a vicenda. Vi amate. Non vi sminuirete a vicenda", ha detto. Nel frattempo, sulla sua pagina Instagram Frantzve pubblicava regolarmente post sulla vita del marito e della sua famiglia. "Mio marito Charlie Kirk è una forza. E' audace quando il mondo chiede silenzio, è impavido quando gli altri si tirano indietro e ha affrontato la battaglia della prossima generazione, cambiando i cuori e le menti", ha detto in un video.