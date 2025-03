"Il pubblico ha il diritto di vedere questi messaggi per raggiungere le proprie conclusioni". E' quanto ha scritto Jeffrey Goldberg che oggi pubblica su The Atlantic i piani dei raid in Yemen pubblicati dal segretario alla Difesa, Pete Hegseth, sulla chat Signal in cui il giornalista era stato inserito per errore. La mossa della rivista americana arriva dopo che Hegseth, la Casa Bianca ed altri hanno affermato che sulla app, che non è un canale protetto, non sono stati mai pubblicati piani di guerra o informazioni classificate.

"C'è un chiaro interesse pubblico nel pubblicare che le informazioni che consiglieri di Trump hanno postato su canali di comunicazione non sicuri, soprattutto perché questi alti esponenti dell'amministrazione stanno cercando di minimizzare l'importanza del significato dei messaggi che hanno condiviso", si legge nell'articolo firmato da Goldberg e Shane Harris, che si occupa di sicurezza nazionale e intelligence.

Nell'articolo vengono riprodotti gli screenshot dei messaggi del capo del Pentagono in cui si danno dettagli operativi degli imminenti raid: "Il tempo è favorevole, ho appena ricevuto la conferma dal Centcom che abbiamo l'ok per la missione", scrive Hegseth fornendo poi la lista degli orari delle partenze dei caccia coinvolti nell'operazione.

Goldeberg ricorda di aver ricevuto queste informazioni sulla chat - in cui era stato inserito per errore dal consigliere di Sicurezza Nazionale Mike Waltz quattro giorni prima - "due ore prima dell'inizio previsto dei bombardamenti sulle posizioni degli Houthi". "Se queste informazioni, in particolare quella dell'esatto decollo dei caccia Usa per lo Yemen, fossero finite nelle mani sbagliate in queste due ore cruciali, piloti e militari americani sarebbero stati esposti ad un pericolo maggiore di quello che normalmente corrono", scrive, ricordando che Signal non è un canale di comunicazione sicuro.

Casa Bianca: "Non sono piani di guerra"

"The Atlantic ha ammesso, questi non sono piani di guerra". E' quanto scrive la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, pubblicando su X la foto del titolo del nuovo articolo della rivista americana, "Ecco i piani di attacco che i consiglieri di Trump hanno condiviso su Signal". "Tutta questa storia è un nuovo falso di un odiatore di Trump che è famoso per il suo sensazionalismo", aggiunge Leavitt.