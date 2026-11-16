La circonferenza della vita non dovrebbe superare la metà della propria altezza. Secondo un endocrinologo la maggior parte delle persone in sovrappeso non corre rischi per la salute più di chi ha un peso normale, ma alcuni presentano un eccesso di grasso che denota obesità e può portare a rischi maggiori. José Manuel Fernández-Real, preside e professore di Medicina all'Università di Girona, ha spiegato tutto in un'intervista al media spagnolo 'La Vanguardia'.

Finora il sovrappeso è stato definito utilizzando l'indice di massa corporea (IMC), calcolato dividendo il peso della persona per il quadrato della sua altezza. Se il risultato è compreso tra 25 e 30, quella persona ha un peso superiore a quello ideale ma non si parla di obesità. "Il rischio dipende principalmente dal grasso viscerale, ovvero il grasso presente nell'addome e nel fegato, e dai disturbi metabolici che esso provoca", ha spiegato l'endocrinologo, "bisogna valutare tre aspetti. Il primo è la circonferenza della vita, occorre misurarla con un metro a nastro. Una regola generale è che la circonferenza della vita non dovrebbe superare la metà della tua altezza. In caso contrario, è opportuno consultare un medico per una diagnosi certa".

"In secondo luogo c'è la questione della tempistica. Aver sempre avuto un BMI di 27 non è uguale ad aver preso 10 o 15 chili negli ultimi anni. L'aumento di peso in età adulta è infatti associato a un rischio maggiore", ha spiegato Fernandez-Real, "per quanto riguarda invece i parametri metabolici, è consigliabile controllare la pressione sanguigna, la glicemia o l'emoglobina glicata, il colesterolo, i trigliceridi e, se necessario, la funzionalità epatica. Ciò richiede un esame del sangue e una visita medica".

"Se tutto rientra nella norma e conduci una vita attiva, si può stare tranquilli", ha continuato il medico, "il peso probabilmente non rappresenta un problema di salute e l'obiettivo non è dimagrire, ma mantenere buone abitudini ed evitare che il peso aumenti. Tuttavia bisogna tenere presente che questo eccesso di peso metabolicamente sano non è necessariamente stabile ed è consigliabile monitorarlo periodicamente".

"In caso contrario invece perdere anche solo il 5-10% del proprio peso corporeo apporterà già evidenti benefici", ha spiegato l'endocrinologo, "il sovrappeso è un problema significativo quando si ha una circonferenza vita elevata, un aumento di peso progressivo, disturbi metabolici o una storia familiare di diabete o malattie cardiovascolari. Etichettare come sovrappeso persone sane può generare ansia e diete inutili. Ma considerare sane persone con un peso normale, ma con grasso addominale e disturbi metabolici, può nascondere rischi reali per la loro salute".