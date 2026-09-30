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Tennessee, oggi l'esecuzione di Christa Pike: a 18 anni uccise una compagna di classe

La Corte Suprema ha respinto il ricorso dell'ultim'ora e il governatore Bill Lee ha negato la clemenza per la donna che ora ha 50 anni

Christa Pike - Foto dal Dipartimento di Correzione del Tennessee
Christa Pike - Foto dal Dipartimento di Correzione del Tennessee
30 settembre 2026 | 15.41
Chiara Moretti
LETTURA: 1 minuti

E' attesa per oggi, mercoledì 30 settembre, l'iniezione letale per Christa Pike in Tennessee. A darne notizia è la Nbc News. La donna, ora cinquantenne, è stata condannata per l'omicidio di una compagna di scuola, commesso quando aveva 18 anni. È la prima donna a subire la pena capitale nello Stato, dopo più di duecento anni e l'unica a essere giustiziata per un crimine, commesso da adolescente. L'esecuzione è prevista per le 17, ora italiana.

Il rifiuto della grazia e le istanze dei legali sui traumi infantili

La Corte Suprema ha respinto il ricorso dell'ultim'ora e il governatore Bill Lee ha negato la clemenza. I legali avevano chiesto la commutazione della pena in ergastolo senza condizionale, evidenziando la sua infanzia, segnata da gravi traumi, violenze, abusi e disturbi psichiatrici.

Le proteste internazionali

L'esecuzione ha riacceso il dibattito sulle condanne a morte per le donne negli Stati Uniti, 18 i casi dal 1976, attirando forti polemiche, appelli degli esperti di diritti umani e una presa di posizione degli esperti delle Nazioni Unite contro la pena capitale.

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esecuzione pena capitale omicidio Corte Suprema grazia traumi infantili
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