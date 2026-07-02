circle x black
Cerca nel sito
 

Trump tira dritto sullo ius soli: niente donne incinte al confine

Il nuovo piano dei collaboratori del presidente dopo aver perso la causa sulla cittadinanza per diritto di nascita presso la Corte Suprema

Trump tira dritto sullo ius soli: niente donne incinte al confine
02 luglio 2026 | 09.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo aver perso la causa sulla cittadinanza per diritto di nascita presso la Corte Suprema, i collaboratori del presidente Trump e gli alleati del movimento Maga hanno rapidamente virato verso un nuovo piano: impedire alle donne straniere incinte di entrare negli Stati Uniti. Lo scrive Axios, sottolineando che la proposta aprirebbe una nuova battaglia sull'immigrazione riguardante gravidanza, viaggi e cittadinanza, spostando il dibattito dalla contestazione dei diritti dei bambini nati negli Stati Uniti alla limitazione dell'ingresso nel Paese.

Martedì la Corte Suprema ha stabilito che un ordine esecutivo di Trump, volto a negare la cittadinanza ai bambini nati negli Stati Uniti da genitori non cittadini, era incostituzionale. Subito dopo la decisione, figure di spicco del movimento Maga, come il fondatore dei Federalist Sean Davis, hanno proposto che gli Stati Uniti vietino l'ingresso nel paese alle donne straniere incinte, un'idea avanzata anche da esponenti dell'amministrazione.

"Il presidente Trump resta totalmente impegnato a proteggere il valore della cittadinanza americana per nascita, ed è per questo che, in seguito alla sentenza di ieri, ha incaricato il Congresso di intervenire immediatamente per affrontare la questione", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Abigail Jackson ad Axios. "Il Dipartimento di Giustizia darà inoltre priorità alle indagini sui sistemi di turismo della nascita (che si verificherebbe quando le donne si recano in America specificamente per partorire e garantire così al proprio figlio la cittadinanza statunitense). L'amministrazione Trump dispone di numerosi strumenti per tutelare la cittadinanza americana".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ius soli cittadinanza per diritto di nascita immigrazione trump news trump oggi trump migranti trump cittadinanza
Vedi anche
Il Cardinale Parolin e il dolore per lo scisma dei Lefebvriani: "Riprenda il dialogo"
News to go
Fisco, le scadenze di luglio 2026: il calendario completo
Bucarest come Venezia, le immagini dopo la tempesta in Romania
Wimbledon, il parere del fisiatra: "Con campo in erba aumentano gli infortuni"
'Je So' Pazzo', ecco il trailer ufficiale del nuovo film su Pino Daniele
News to go
Legge elettorale, in maggioranza trattativa in salita su liste bloccate
Sal Da Vinci in lacrime, la dedica nel ricevere il Diploma honoris causa
News to go
Il turismo italiano perde 12,6 miliardi l'anno
L'aereo di carta più grande al mondo, da Pisa il Guinness dei primati - Video
Rettore Tor Vergata: "Due studi universitari durante il concerto di Ultimo"
Spider-Man: Brand New Day e la 'guest star' d'eccezione, c'è Messi nel nuovo video
Il salvataggio del cucciolo di daino, la mamma lo aveva smarrito - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza