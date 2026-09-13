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La classifica dei paesi con il più alto consumo di birra pro capite: vince la Repubblica Ceca, Italia via dalla top 20

Secondo il Kirin Holdings Global Beer Consumption Report nelle prime cinque posizioni ci sono Lituania, Austria, Irlanda e Croazia, oltre alla Repubblica Ceca

La classifica dei paesi con il più alto consumo di birra pro capite: vince la Repubblica Ceca, Italia via dalla top 20
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13 settembre 2026 | 22.17
Redazione Adnkronos
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Repubblica Ceca, Lituania e Austria: sono questi i tre paesi sul podio della classifica delle nazioni con il più altro consumo di birra pro capite secondo il Kirin Holdings Global Beer Consumption Report. I dati si riferiscono al 2024, che è stato l'ultimo censito.

Stando al rapporto in questione, la regina indiscussa è la Repubblica Ceca, che ha registrato un consumo di 148,8 litri di birra pro capite, confermandosi leader mondiale in questa categoria per il 32° anno consecutivo dal 1993. I primi cinque paesi, e cioè Repubblica Ceca, Lituania, Austria, Irlanda e Croazia hanno mantenuto le stesse posizioni dell'anno precedente, senza variazioni in classifica.

Male la Germania, ottava l'anno precedente, che è scesa al decimo posto, mentre la Slovenia è risalita dalla decima all'ottava posizione. Da segnalare, secondo il report, anche il fatto che nel 2024 il consumo pro capite di birra in Giappone è stato di 33,7 litri (equivalenti a circa 53,3 bottiglie da 633 ml), registrando un calo pari a 1,2 bottiglie da 633 ml rispetto all'anno precedente. Ciò che salta all'occhio è che l'Italia non solo è assente dalla top 20, ma non compare neanche tra le prime 34 posizioni.

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