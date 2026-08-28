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Rubata collana con 673 diamanti a Vienna: fu venduta per 4,3 milioni di dollari, caccia a due ladri

Appartevena un tempo alla regina Nazli d'Egitto. Lanciata ricerca anche a livello internazionale per trovare i due autori del maxi furto

La collana rubata - (X: Interpol)
La collana rubata - (X: Interpol)
28 agosto 2026 | 21.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una collana con 673 diamanti è stata rubata dal Museo di arti applicate (MAK) a Vienna. Lo ha reso noto la polizia austriaca diffondendo le immagini dei ﻿due autori del furto, ancora a piede libero, che hanno agito a volto scoperto. Dieci anni fa, la collana fu venduta all'asta a New York per 4,3 milioni di dollari.

Secondo quarto riporta il Kurier, i due uomini sono entrati nel museo nel primo pomeriggio pagando il biglietto d'ingresso. Dopo aver visitato varie sale, avrebbero distrutto con un martello la teca che conteneva la collana e poi sono fuggiti a piedi. La polizia ha annunciato di aver avviato una ricerca a livello nazionale e internazionale. Anche l'Interpol ha lanciato un appello sui propri canali social ricordando come la collana fosse appartenuta un tempo alla regina Nazli d'Egitto.

La collana faceva parte di una mostra dedicata ai designer francesi Van Cleef and Arpels, che sarebbe dovuta terminare il 27 settembre.

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collana Museo arti applicate Van Cleef and Arpels interpol
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