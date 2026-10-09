circle x black
Cerca nel sito
 

Strage Crans Montana, media: è di 1,6 mln il conto degli ospedali svizzeri per le famiglie italiane

"Una fattura che sta alimentando le polemiche. Già ad aprile, il governo italiano aveva dichiarato che non avrebbe pagato queste spese"

- (Ipa)
- (Ipa)
09 ottobre 2026 | 13.16
Emmanuel Cazalè
LETTURA: 1 minuti

E' di 1,5 milioni di franchi svizzeri, circa 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai giovani italiani feriti dal rogo avvenuto nel locale Le Constellation, a Crans Montana.

E' quanto riferisce Rts, l'ente radiotelevisivo pubblico svizzero. "Complessivamente 12 vittime italiane sono state curate negli ospedali svizzeri dopo l’incendio, per periodi più o meno lunghi. Secondo le informazioni raccolte dalla Rts, il costo complessivo delle loro cure ammonta a circa 1,5 milioni di franchi. Una fattura che sta alimentando le polemiche. Già ad aprile, il governo italiano aveva dichiarato che non avrebbe pagato queste spese. E questo nonostante un accordo tra i Paesi europei che prevede che, quando una persona riceve cure mediche all’estero, i costi siano sostenuti dal Paese in cui risiede il paziente", sottolinea Rts.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ospedali svizzeri famiglie italiane incendio a Crans Montana
Vedi anche
Pillay vince il Nobel: "Se applaudite più forte potrei condividere il Premio con Trump" - Video
Doppia tromba marina nel trapanese, le immagini impressionanti a Marsala
Viterbo, eccezionale scoperta nel Lago di Mezzano: recuperata una spada di oltre tremila anni fa - Video
Eurogruppo a Lussemburgo, strada in salita per flessibilità - Videonews
Il Papiro, la tradizione fiorentina della carta decorata a mano compie 50 anni - Video
Studenti ancora in piazza in Francia, l'atto 4 della protesta - Videonews
Meloni nelle Marche, bagno di folla ad Ascoli Piceno - Video
Pensioni, novità e adeguamento in arrivo a novembre - Video
'Ndrangheta, latitante si nascondeva in un villaggio turistico - Il video della cattura
Sanremo, Levante risponde a De Martino: "Quote rosa necessarie, è il momento di cambiare" - Video
Insinna e Cirilli diventano Totò e Charlie Chaplin, l'imitazione sorprendente a 'Tale e Quale' - Video
Legge elettorale, l'opposizione riempie l'Aula di cartelli 'Truffa' e 'Imbroglio' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza