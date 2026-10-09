"Una fattura che sta alimentando le polemiche. Già ad aprile, il governo italiano aveva dichiarato che non avrebbe pagato queste spese"

E' di 1,5 milioni di franchi svizzeri, circa 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai giovani italiani feriti dal rogo avvenuto nel locale Le Constellation, a Crans Montana.

E' quanto riferisce Rts, l'ente radiotelevisivo pubblico svizzero. "Complessivamente 12 vittime italiane sono state curate negli ospedali svizzeri dopo l’incendio, per periodi più o meno lunghi. Secondo le informazioni raccolte dalla Rts, il costo complessivo delle loro cure ammonta a circa 1,5 milioni di franchi. Una fattura che sta alimentando le polemiche. Già ad aprile, il governo italiano aveva dichiarato che non avrebbe pagato queste spese. E questo nonostante un accordo tra i Paesi europei che prevede che, quando una persona riceve cure mediche all’estero, i costi siano sostenuti dal Paese in cui risiede il paziente", sottolinea Rts.