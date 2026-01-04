circle x black
Cerca nel sito
 

Crans-Montana, ambasciatore Cornado: "Quarta vittima italiana identificata"

"Il bilancio per quanto riguarda gli italiani è di 4 vittime, 14 feriti e due dispersi"

Commemorazione a Crans-Montana (Foto Adnkronos)
Commemorazione a Crans-Montana (Foto Adnkronos)
04 gennaio 2026 | 10.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una quarta vittima italiana è stata identificata, la famiglia è stata avvisata. Il bilancio per quanto riguarda gli italiani è di 4 vittime, 14 feriti e due dispersi”. Lo ha detto oggi l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, a margine della commemorazione per le vittime di Crans-Montana. Incalzato sull’identità della vittima, l’ambasciatore ha risposto di non poter fare nomi.

Ieri sono state identificate tre vittime italiane: Giovanni Tamburi, 16enne di Bologna, il coetaneo milanese Achille Barosi e il golfista diciassettenne di Genova Emanuele Galeppini.

La commemorazione

Più di mille le persone presenti questa mattina alla chiesa cattolica di Crans-Montana per commemorare le 40 vittime dell'incendio al locale 'Le Constellation'. Ad officiare la messa il vescovo di Sion, Jean-Marie Lovey. Papa Leone XIV "si unisce al nostro dolore. Con un messaggio commovente desidera manifestare la sua compassione e sollecitudine alle famiglie", ha detto il vescovo commentando un messaggio ricevuto dal Papa.

C'è stata una marcia in memoria delle vittime alla quale hanno partecipato i pompieri di Crans Montana e le locali forze dell'ordine. Il personale, commosso, ha deposto mazzi e corone di fiori davanti al locale.

Ad accompagnare la marcia commemorativa le note di 'Hallelujah' del cantautore canadese Leonard Cohen.

Il 9 gennaio giornata di lutto nazionale

Il 9 gennaio sarà una giornata di lutto nazionale in Svizzera. Lo ha annunciato il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin ai giornalisti spiegando che alle 14 di venerdì prossimo è previsto un minuto di silenzio e le campane suoneranno a lutto.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
crans montana crans montana incendio crans montana morti crans montana vittime italiane
Vedi anche
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani
News to go
Tutte le feste e i ponti del 2026


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza