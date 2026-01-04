Crans-Montana, non ci sono italiani tra nuove vittime identificate

Lo apprende l'Adnkronos da fonti informate dopo che la polizia svizzera ha annunciato l'identificazione di altri 16 morti portando a 24 il numero totale delle vittime di cui è stata accertata l'identità

Non ci sono italiani tra le nuove vittime identificate della strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Lo apprende l'Adnkronos da fonti informate dopo che la polizia svizzera ha annunciato l'identificazione di altri 16 morti portando a 24 il numero totale delle vittime di cui è stata accertata l'identità.