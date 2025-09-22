circle x black
Cerca nel sito
 

Cyberattacco agli aeroporti europei, ancora problemi in alcuni scali

A Berlino e Dublino la situazione sembra essere tornata alla normalità, a Bruxelles invece ancora ritardi e cancellazioni

Aeroporto di Heathrow Londra
Aeroporto di Heathrow Londra
22 settembre 2025 | 11.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si registrano ancora problemi in alcuni aeroporti europei dopo il cyberattacco, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, che ha colpito la società che gestisce i check in online di varie compagnie. Secondo quanto detto alla Dpa dal portavoce del principale aeroporto di Berlino, oggi sono previsti circa 95mila passeggeri, ben al di sopra dei 75-85mila soliti del lunedì, anche a causa del rientro di migliaia di persone che hanno partecipato ieri alla maratona nella capitale tedesca.

A Berlino, "tutto ora funziona normalmente e senza problemi", secondo una dichiarazione dell'aeroporto, che sottolinea che "le compagnie aeree e le società di assistenza a terra si sono adattate alla situazione". La situazione è simile a Dublino.

A Bruxelles, invece, 45 delle 257 partenze programmate sono state cancellate e sono stati segnalati ritardi "tra i 30 e i 90 minuti", secondo un portavoce dell'aeroporto citato dal quotidiano belga Le Soir. L'aeroporto aveva chiesto alle compagnie aeree di cancellare la metà delle partenze previste per oggi, mentre ai passeggeri è stato consigliato di arrivare con due o tre ore di anticipo rispetto al decollo.

Anche Londra Heathrow continua a subire disagi a distanza di giorni dall'attacco. Qui il personale ha lavorato per tutta la giornata di domenica per ripristinare la normale operatività e ora si prevede che "la stragrande maggioranza dei voli" partirà secondo l'orario previsto, anche se ieri pomeriggio persistevano ancora disagi al check-in.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cyberattacco aeroporti cyberattacco aeroporti europei cyberattacco aeroporto Londra Heathrow esteri news
Vedi anche
Charlie Kirk, la moglie Erika: "Perdono il killer" - Video
News to go
Coldiretti: con dazi agevolati import riso da Asia quintuplicato
News to go
Imu, nel 2024 gettito da 16,9 miliardi di euro
Salvini infiamma Pontida sulla difesa dei valori occidentali, la videonews dai nostri inviati - Video
Lazio-Roma 0-1, cori e abbracci alla fine del derby: tifosi giallorossi esultano fuori dallo stadio - Video
Trump, l'insulto a Biden 'figlio di put...': "Niente compassione per lui" - Video
Lega, Bossi firma la 'Carta della Lombardia': "Stesso spirito continua a guidare nostra battaglia" - Video
"Salvate i miei 5 figli", l'appello del medico boliviano-palestinese bloccato a Gaza - Video
"Si stava avventando su di me", lite tra il giornalista di Report e la scorta di Giuli - Video
Lega, primo giorno a Pontida all’insegna dell'unità - Video
Pontida, il 'vaffa' dei giovani leghisti a Calenda e la contestazione a Vannacci: "Lui è moderato, noi no" - Video
News to go
Auto elettriche, quando scattano gli incentivi: requisiti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza