L'avvertimento in una intervista: "Ci sono persone che ritengono che il Corano sia al di sopra della nostra democrazia"

La premier danese Mette Frederiksen ha messo in guardia dalle minacce interne alle democrazie occidentali in un'intervista al tabloid B.T., di cui alcuni estratti hanno fatto il giro dei social. "Conta anche quante persone, in un Paese, portano con sé valori che, ai miei occhi, sono incompatibili con l'essere danesi", ha dichiarato. Interrogata dal conduttore sul concetto di "nemico che cresce dall'interno", Frederiksen ha spiegato: "È evidente che c'è. Si tratta dei sostenitori di Hamas, di persone favorevoli alla legge della sharia, che ritengono che il Corano sia al di sopra della nostra democrazia".

La premier socialdemocratica ha citato anche chi "si intromette per decidere con chi e quando le proprie figlie possano avere rapporti sessuali e chi debbano sposare" e chi "usa violenza contro i propri figli". "L'elenco è davvero, davvero lungo, perché tutto questo contribuisce a minare un Paese aperto, libero e democratico", ha aggiunto.

Nel novembre 2023, dopo una manifestazione del gruppo islamista Hizb ut-Tahrir a Copenaghen in cui erano stati scanditi slogan che invocavano il jihad per la Palestina, Frederiksen aveva chiesto al ministro della Giustizia Peter Hummelgaard una verifica urgente su come polizia e procura applicassero le norme contro l'istigazione e l'apologia del terrorismo.