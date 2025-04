Il presidente chiede alle aziende di congelare gli investimenti in attesa di chiarimenti

Stop agli investimenti delle aziende francesi negli Stati Uniti dopo i dazi varati dal presidente americano Donald Trump. E' l'appello che il presidente francese Emmanuel Macron ha rivolto ai rappresentanti delle imprese transalpine interessate dalle tariffe varate da Washington. Una soluzione da mettere in atto fino a quando non saranno disponibili ''chiarimenti'', ha affermato Macron.

"Ciò che conta è che gli investimenti futuri o quelli annunciati nelle ultime settimane siano temporaneamente sospesi finché non avremo chiarito con gli Stati Uniti", ha affermato Macron durante un incontro con i rappresentanti delle aziende.

"Quale sarebbe il messaggio che i principali attori europei darebbero se investissero milioni di euro nell'economia americana in questo momento in cui ci stanno colpendo?", si è chiesto. "Non siamo ingenui, quindi ci proteggeremo", ha detto ancora il capo dell'Eliseo.

La decisione di Trump sui dazi "è brutale e infondata" e avrà "un impatto massiccio" sull'economia europea, ha aggiunto il presidente francese. Macron fatto riferimento ad "uno choc per il commercio internazionale". "Non si correggono i deficit commerciali mettendo le tariffe", ha ammonito il presidente francese, ribadendo che si tratta di "misure di estrema gravità per l'economia europea".

"Una cosa è sicura, con la decisione di ieri l'economia americana e gli americani, che si tratti di imprese o di cittadini, ne usciranno più deboli e più poveri", ha aggiunto, esortando gli europei a "restare uniti", evitando la tentazione di "agire da soli".