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Dazi Ue-Usa: Costa sull'accordo di Turnberry, "non il migliore, ma ha placato la tempesta"

Dazi Usa-Ue: Antonio Costa difende l'accordo di Turnberry, "forse non il migliore", ma cruciale per sedare tensioni e garantire gli scambi attraverso l'Atlantico.

Una bandiera con logo al resort scozzese di Donald Trump, dove l'Ue ha firmato un accordo commerciale ineguale - Bloomberg
Una bandiera con logo al resort scozzese di Donald Trump, dove l'Ue ha firmato un accordo commerciale ineguale - Bloomberg
03 luglio 2026 | 10.44
Redazione Adnkronos
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L'Unione Europea ha dovuto affrontare un "oceano Atlantico con molti tuoni" e l'accordo siglato a Turnberry, in Scozia, sui campi di golf di Donald Trump "forse non era il miglior accordo" che si potesse desiderare, ma "ci ha consentito di far cessare i tuoni e di riprendere a navigare". Lo dice il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, intervenendo a Les rencontres économiques ad Aix-en-Provence, nella Francia meridionale, insieme alla presidente della Bce Christine Lagarde.

Per l'Unione Europea, aggiunge Costa, "gli accordi commerciali sono essenziali" perché, essendo povera di materie prime, ha "bisogno di sicurezza" per importarle e necessita di "mercati" nei quali esportare le proprie merci.

L'accordo di Turnberry consente agli Usa di imporre dazi unilaterali del 15% sulle merci importate dall'Ue, senza alcuna reciprocità: è entrato in vigore l'altroieri, dopo essere stato votato dal Parlamento Europeo. Poco giorni dopo il via libera di Strasburgo, Trump ha minacciato di colpire i Paesi che tassano i servizi digitali con dazi del 100%, che sarebbero aggiuntivi al 15% previsto dall'accordo siglato in Scozia l'estate scorsa.

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Ue Usa dazi Donald Trump Antonio Costa accordo Turnberry
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