"Liang Wenfeng è esploso". Così Baidu - il 'google cinese' - ha celebrato il grande successo dell'app d'intelligenza artificiale DeepSeek e del suo fondatore, che ha superato ChatGpt sull'Apple Store e le cui prestazioni sarebbero uguali - se non superiori - ai modelli sviluppati dai giganti dell’Ai statunitensi, come OpenAi, Meta e Anthropic. Liang, nato nel 1985 a Zhanjiang, nel Guangdong, è stato ammesso a soli 17 anni alla prestigiosa Zhejiang University, da cui si è laureato e ha poi ottenuto un master in ingegneria elettronica e dell'informazione.

Colleghi del settore, citati dai media cinesi, descrivono Liang come uno dei più grandi "pensatori tecnologici nato negli anni '80", che passa le sue giornate a "leggere documenti, scrivere codici e partecipare a discussioni di gruppo". Secondo l'Oriental Daily, Liang iniziò nel 2008 a guidare un team per esplorare l'uso dell'apprendimento automatico e di altre tecnologie per rendere il trading quantitativo completamente automatizzato. Nel luglio 2023, fondò ufficialmente DeepSeek, iniziando così la sua scalata nel business dell'Ia, giunta ora al culmine senza aver mai ricevuto finanziamenti esterni.

Il team che lavora con il 'genio'

Liang ha scelto per la sua azienda un team molto ristretto (132 persone, meno di un quinto di OpenAi), ma dalla “densità di talenti” estremamente elevata: i membri provengono infatti dalle più prestigiose università del Paese: Tsinghua, Università di Pechino, Beihang e da altri atenei di rango. I media cinesi sottolineano che il team di Liang non ha “rimpatriati”, termine con cui i cinesi indicano i laureati all'estero, ma talenti completamente locali.

Proprio quest'aspetto potrebbe spiegare la grande attenzione che il governo cinese sta dando all'ascesa di Liang e la sua azienda. In questi giorni è uscito anche un report di Sixth Tone, rivista in inglese ma di proprietà statale cinese, che certifica il calo delle specializzazioni all'estero, dovuto al miglioramento dell'offerta interna e alla diminuzione del valore dei titoli di studio stranieri in rapporto a quelli delle migliori università cinesi.

La scelta di puntare sui giovani

Liang è particolarmente apprezzato per il suo coraggio nel puntare sui giovani: "Guardare alle capacità, non all'esperienza", "il criterio di selezione delle persone è sempre stato l'amore e la curiosità", ha detto. Lo stesso fondatore di DeepSeek ha rivelato che la maggior parte del suo team è composto da neolaureati e stagisti dottorandi. Liang ha riconosciuto che nel campo dell'intelligenza artificiale "i 50 migliori talenti potrebbero non essere in Cina, ma forse possiamo costruire noi stessi queste persone".

Il 39enne dice di non ambire all'arricchimento personale, ma a far progredire l'intero ecosistema rendendolo il più all'avanguardia possibile. Ha dichiarato: "Negli ultimi anni, le aziende cinesi sono state abituate a vedere gli altri produrre innovazioni tecnologiche e noi appropriarcene per realizzare applicazioni in cambio di denaro, ma non dev'essere per forza così".

Secondo il portale Qq, DeepSeek non assume professionisti tecnici di alto livello, e nel processo di selezione vengono spesso respinti quelli con più di 8 anni di esperienza nel campo della ricerca e dello sviluppo. Il timore è che personale così esperto abbia "un bagaglio troppo grande, senza la spinta a innovare". Liang Wenfeng ha dichiarato a 36 Krypton Undercurrent: "Se si perseguono obiettivi a breve termine, è giusto cercare persone con esperienza già pronte. Ma se si guarda al lungo termine, l'esperienza è meno importante e sono più importanti le capacità di base, la creatività e l'amore".

Un dipendente di DeepSeek ha rivelato a The Paper, che la gestione dell'azienda è molto "minimalista" con una "buona atmosfera che permette lo scambio di opinioni". Nei giorni feriali, Liang "si sposta continuamente, tanto che la maggior parte degli scambi con lui avvengono solo online". L'atmosfera di lavoro di DeepSeek è completamente bottom-up, con una "divisione naturale" del lavoro. Liang ha detto che dentro la sua azienda, ognuno "porta le proprie idee, senza bisogno di spingere. Se durante le ricerche ci si imbatte un problema, è lui stesso a discuterne con la persona".