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Usa, operai tranciano cavo della fibra ottica in un cantiere: voli sospesi nei principali aeroporti della costa orientale

I disagi principali negli scali di Boston, New York, Philadelphia e Teterboro in New Jersey

Usa, operai tranciano cavo della fibra ottica in un cantiere: voli sospesi nei principali aeroporti della costa orientale
21 settembre 2026 | 21.29
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

Giornata nera per chi viaggia in aereo. Dopo i disagi verificatisi questa mattina nel Regno Unito a causa di problema "tecnico", il caos è scoppiato in alcuni dei più grandi aeroporti della costa orientale degli Stati Uniti. Decine i voli che hanno subito ritardi e cancellazioni a seguito di quello che è stato definito un "malfunzionamento del sistema di controllo del traffico aereo", dopo che alcuni operai hanno tranciato un cavo della Verizon durante lavori di scavo, come riferisce la Cnn.

Un sistema di monitoraggio della Federal Aviation Administration (FAA) indica che la maggior parte dei ritardi o delle sospensioni non è ancora stata risolta. Gli scali maggiormente interessati al momento sono l'Aeroporto Internazionale Logan di Boston, il Newark Liberty in New Jersey, l'aeroporto John F. Kennedy di New York e LaGuardia sempre nella Grande Mela, l'aeroporto Internazionale di Philadelphia in Pennsylvania e quello di Teterboro, sempre in New Jersey. I ritardi maggiori riguardano quest'ultimo, che segnala oltre 255 minuti di attesa.

"Disponiamo di un cavo in fibra ottica che corre lungo una linea ferroviaria Amtrak nel New Jersey. Le imprese edili che operavano nella zona hanno scavato e tranciato il nostro cavo", si legge nella nota di Verizon, che ha precisato che l'azienda di telecomunicazioni non è responsabile del danno e aggiunto: "Stiamo lavorando attivamente per riparare il cavo danneggiato e ripristinare la connettività il prima possibile". I disagi si sono verificati proprio nel giorno in cui 130 leader mondiali e decine di ministri stanno arrivando a New York per l'incontro annuale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

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