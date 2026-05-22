Nozze alle Bahamas nel fine settimana tra il primogenito del Tycoon e la sua futura moglie Bettina
Donald Trump non sarà alle nozze del figlio primogenito Donald Trump Jr. previste per il fine settimana alle Bahamas. "Per quanto desiderassi ardentemente stare con mio figlio, Don Jr., e con l'ultima arrivata nella famiglia Trump, la sua futura moglie Bettina - ha detto il presidente americano -, le circostanze, legate alle mie responsabilità governative e il mio amore per gli Stati Uniti d’America, non me lo consentono". "Ritengo importante rimanere a Washington, D.C., alla Casa Bianca, in questo momento cruciale - ha concluso -. Congratulazioni a Don e Bettina!".