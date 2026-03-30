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Droni ucraini caduti in Finlandia, per l'Ue è colpa della Russia

La portavoce della Commissione Anitta Hipper collega l'incidente all'invasione dell'Ucraina.

Un drone - (Fotogramma/Ipa)
Un drone - (Fotogramma/Ipa)
30 marzo 2026 | 12.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il "principale colpevole" della caduta di due droni di probabile provenienza ucraina nei pressi di Kouvola, nella Finlandia sudorientale, avvenuta ieri è "la Russia. Senza la Russia", che ha invaso l'Ucraina nel 2022, "questo non sarebbe successo". Lo sostiene la portavoce per gli Affari Esteri dell'Ue Anitta Hipper, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

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Domani, continua Hipper, si terrà un Consiglio Affari Esteri a Kiev "per commemorare l'orribile tragedia di Bucha. L'Ue è impegnata a sostenere l'Ucraina". Per il vice portavoce capo Olof Gill, la caduta di due droni non ha fatto percepire "minacce alla sicurezza" nazionale.

La caduta di droni ucraini in territorio finlandese è probabilmente un effetto collaterale di un attacco lanciato da Kiev contro il porto russo di Ust-Luga, nel Golfo di Finlandia, nell'ambito delle operazioni condotte da Kiev contro le infrastrutture energetiche della Russia.

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Finlandia droni Finlandia Ucraina Russia Ue
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