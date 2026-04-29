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Due ebrei ortodossi accoltellati a Londra, arrestato un sospetto

Secondo quanto riferito dai media israeliani l'aggressione è avvenuta fuori da una sinagoga a Golders Green

Polizia inglese - Ipa
Polizia inglese - Ipa
29 aprile 2026 | 13.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due ebrei ortodossi sono stati accoltellati oggi, mercoledì 29 aprile, fuori da una sinagoga a Golders Green, sobborgo a nord di Londra. Lo riferiscono diversi media israeliani come il Times of Israel. Secondo quanto riferito dallo Shomrim, organizzazione di sicurezza della comunità ebraica, i volontari sono intervenuti immediatamente riuscendo a fermare e trattenere il sospetto fino all'arrivo della polizia.

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Gli agenti - riporta la Bbc - hanno quindi utilizzato un taser per immobilizzare l'uomo, che è stato arrestato. Le vittime stanno ricevendo cure mediche da parte dell'organizzazione di soccorso Hatzola. L'area era già stata teatro di tensioni nelle scorse settimane, quando ambulanze della stessa Hatzola erano state incendiate nelle vicinanze del luogo dell'aggressione odierna.

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accoltellati ebrei Londra sospetto
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