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Usa-Iran, Teheran: "Non permetteremo a ispettori Aiea di visitare siti nucleari"

La dichiarazione di Baghaei contraddice le affermazioni di Vance sull'accordo durante i negoziati in Svizzera

Teheran - (Afp)
Teheran - (Afp)
23 giugno 2026 | 10.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha dichiarato che "Teheran non ha intenzione di consentire agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) di visitare i siti nucleari bombardati durante la guerra". La dichiarazione di Baghaei contraddice le affermazioni del vicepresidente statunitense JD Vance, il quale aveva affermato che i negoziati in Svizzera tra Usa e Iran avevano portato a un accordo per consentire all'Aiea di visitare i siti iraniani.

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