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"E' morto Carlo III", radio annuncia per errore la morte del Re

Radio Caroline si è scusata "per il disagio causato"

Re Carlo - (Afp)
Re Carlo - (Afp)
20 maggio 2026 | 19.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"E' morto Carlo III". L'annuncio è stato dato per errore da una radio britannica, che si è scusata oggi "per il disagio causato". Radio Caroline aveva dato notizia ieri della scomparsa del sovrano a causa di un problema informatico presso il suo studio principale a Maldon, nell'Essex orientale, ha riferito la stessa emittente in un post sui social media, spiegando che per sbaglio è stata innescata la procedura per la morte di un monarca "che tutte le stazioni del Regno Unito tengono pronta, pur sperando di non doverla mai utilizzare". "Radio Caroline è poi rimasta in silenzio come richiesto, prima di ripristinare la programmazione e chiedere scusa in onda", ha scritto il direttore Peter Moore, che si è "scusato con Sua Maestà il Re e con i nostri ascoltatori per qualsiasi disagio causato".

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L'incidente è avvenuto mentre Carlo e la Regina Camilla si trovavano nell'Irlanda del Nord, dove hanno partecipato a un'esibizione con un gruppo folk irlandese. Il post non ha specificato quanto tempo sia passato prima che l'errore venisse scoperto, ma l'agenzia di stampa Press Association ha riferito che oggi pomeriggio la riproduzione della trasmissione di martedì tra le 13.58 e le 17.00 non era disponibile sul sito web della stazione.

Fondata nel 1964 per sfidare il monopolio delle trasmissioni della Bbc, Radio Caroline operava in precedenza come radio pirata da navi al largo della costa inglese.

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Carlo III re Carlo annuncio morte re Carlo annuncio morte per errore
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