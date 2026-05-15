"Stiamo monitorando attentamente la situazione", fa sapere l'agenzia Africa Cdc che ha convocato una riunione di coordinamento urgente di alto livello

Nuova epidemia di virus Ebola. L'Africa Cdc conferma un'epidemia nella provincia di Ituri nella Repubblica Democratica del Congo. "Stiamo monitorando attentamente la situazione", scrive su X l'agenzia Africa Cdc che ha convocato oggi una riunione di coordinamento urgente di alto livello con la Repubblica Democratica del Congo, l'Uganda, il Sud Sudan e i partner internazionali per rafforzare la sorveglianza transfrontaliera, la preparazione e la risposta all'epidemia.

"A seguito di consultazioni con il ministero della Salute e l'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica della Repubblica Democratica del Congo, i risultati preliminari di laboratorio dell'Institut National de Recherche Biomédical (Inrb) di Kinshasa hanno rilevato il virus Ebola in 13 dei 20 campioni analizzati - sottolinea l'Africa Cdc - Sono stati segnalati circa 246 casi sospetti e 65 decessi, principalmente nelle zone sanitarie di Mongwalu e Rwampara. Quattro decessi sono stati segnalati tra i casi confermati in laboratorio. Casi sospetti sono stati segnalati anche a Bunia, in attesa di conferma".

Bassetti: "Provoca febbri emorragiche per le quali non c'è cura"

"Il virus Ebola si trasmette attraverso il contatto con i fluidi corporei e provoca febbri emorragiche per le quali non c'è una cura e che molto spesso sono letali - spiega su X l'infettivologo Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova - . Quello attuale è localizzato nella provincia di Ituri, al confine con l'Uganda e il Sudan del Sud. Per questo motivo l'agenzia ha convocato un incontro con i rappresentanti dei tre Paesi per coordinare delle attività di sorveglianza e di contenimento, a cui parteciperà anche l'Oms".