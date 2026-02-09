circle x black
Cerca nel sito
 

Elezioni Giappone, premier Takaichi stravince: "Difenderemo con fermezza il Paese"

Conferenza stampa all'indomani della vittoria: "Aperti a dialogo con la Cina"

Sanae Takaichi (Afp)
Sanae Takaichi (Afp)
09 febbraio 2026 | 12.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il partito della premier Sanae Takaichi ha trionfato alle elezioni anticipate in Giappone. "Nessuno verrà in aiuto di un Paese che non ha la determinazione di difendersi con le sue mani. Proteggeremo con fermezza la pace e l'indipendenza del nostro Paese, il nostro territorio, le nostre acque territoriali, lo spazio aereo e le vite e la sicurezza dei nostri cittadini", ha detto in conferenza stampa Sanae Takaichi, conservatrice convinta, considerata un falco.

"E' l'inizio di una responsabilità grande, molto grande per rendere il Giappone più forte e più prospero", ha scandito all'indomani della vittoria. "Pensiamo che la popolazione abbia dato dimostrazione di comprensione ed empatia di fronte alle nostre richieste sull'urgenza di un cambiamento importante di politica", ha affermato la premier.

Sanae Takaichi ha anche detto il Giappone "è aperto" al dialogo con la Cina, dopo le parole di novembre su Taiwan che avevano innescato uno scontro diplomatico tra Tokyo e Pechino. "Abbiamo già avuto scambi di opinioni. Proseguiranno - ha affermato - Li affronteremo con calma e in modo appropriato".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giappone elezioni giappone giappone voto sanae takaichi giappone elezioni
Vedi anche
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza