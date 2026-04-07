Energia: Tridico (M5S) insiste per la tassa di solidarietà sulle Big Oil

Sulla tassazione dei profitti realizzati dalle compagnie petrolifere in virtù dei rincari del greggio innescati dall'attacco all'Iran "non possiamo permetterci ulteriori ritardi: per questo invitiamo la Commissione Europea a muoversi subito". Lo afferma in una nota Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo.

"Gli effetti del conflitto in Iran scatenato da Stati Uniti e Israele - osserva - stanno producendo conseguenze gravissime per cittadini e imprese europee. Non siamo di fronte soltanto a un problema di approvvigionamento energetico: l’instabilità geopolitica sta generando un aumento dei costi ormai insostenibile per famiglie e tessuto produttivo. Con il petrolio alle stelle, incrementano esponenzialmente anche i profitti delle compagnie petrolifere, in particolare quelle americane, che si permettono anche di speculare, in questa fase, aumentando artificialmente i prezzi".

"Cinque Stati membri - continua Tridico - hanno già chiesto alla Commissione Europea di presentare una proposta legislativa per introdurre una tassa sui loro extraprofitti che possa servire come contributo di solidarietà da redistribuire per i più bisognosi. Per noi si tratta di un passo necessario, che va corroborato anche al Parlamento Europeo. Per questo, nella prossima sessione plenaria di Strasburgo come Movimento 5 Stelle presenteremo un emendamento a sostegno di questo intervento, affinché l’Unione agisca con rapidità e determinazione", conclude.