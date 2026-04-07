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Energia: Tridico (M5S) insiste per la tassa di solidarietà sulle Big Oil

Il capodelegazione dei Cinquestelle a Strasburgo esorta l'Ue a tassare gli extraprofitti delle compagnie petrolifere per affrontare l'aumento dei costi energetici e l'instabilità geopolitica.

Il capodelegazione del M5S al Parlamento Europeo Pasquale Tridico - Fotogramma/Ipa
Il capodelegazione del M5S al Parlamento Europeo Pasquale Tridico - Fotogramma/Ipa
07 aprile 2026 | 15.42
Redazione Adnkronos
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Sulla tassazione dei profitti realizzati dalle compagnie petrolifere in virtù dei rincari del greggio innescati dall'attacco all'Iran "non possiamo permetterci ulteriori ritardi: per questo invitiamo la Commissione Europea a muoversi subito". Lo afferma in una nota Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo.

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"Gli effetti del conflitto in Iran scatenato da Stati Uniti e Israele - osserva - stanno producendo conseguenze gravissime per cittadini e imprese europee. Non siamo di fronte soltanto a un problema di approvvigionamento energetico: l’instabilità geopolitica sta generando un aumento dei costi ormai insostenibile per famiglie e tessuto produttivo. Con il petrolio alle stelle, incrementano esponenzialmente anche i profitti delle compagnie petrolifere, in particolare quelle americane, che si permettono anche di speculare, in questa fase, aumentando artificialmente i prezzi".

"Cinque Stati membri - continua Tridico - hanno già chiesto alla Commissione Europea di presentare una proposta legislativa per introdurre una tassa sui loro extraprofitti che possa servire come contributo di solidarietà da redistribuire per i più bisognosi. Per noi si tratta di un passo necessario, che va corroborato anche al Parlamento Europeo. Per questo, nella prossima sessione plenaria di Strasburgo come Movimento 5 Stelle presenteremo un emendamento a sostegno di questo intervento, affinché l’Unione agisca con rapidità e determinazione", conclude.

 

 

 

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Pasquale Tridico extraprofitti compagnie petrolifere Big Oil guerra Iran Ue
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