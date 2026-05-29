Energia Ue: la Commissione risponde a Meloni mercoledì con il Semestre europeo

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen "non" ha ancora risposto alla lettera inviatale dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in cui chiedeva l'estensione all'energia della clausola nazionale di salvaguardia per poter affrontare con maggiori margini di manovra la crisi energetica scatenata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, ma "la prossima settimana avremo il semestre europeo, che sarà l'occasione per discutere alcune delle questioni sollevate dalla presidente Meloni nella sua lettera". Lo dice il portavoce della Commissione Balazs Ujvari, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. La presentazione del pacchetto di primavera del semestre europeo, con le raccomandazioni specifiche per Paese, è in agenda per mercoledì prossimo, 3 giugno, a Bruxelles.