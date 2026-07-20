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Giallo sull'epidemia di ciclosporiasi negli Usa, Fda: "Test su lattuga falso positivo"

La nota della Food and Drug Administration e le scuse al fornitore californiano

Lattuga - Fotogramma /ipa
Lattuga - Fotogramma /ipa
20 luglio 2026 | 18.12
Paola Olgiati
LETTURA: 1 minuti

Giallo sull'epidemia di ciclosporiasi negli Usa. La Food and Drug Administration (Fda) americana ha informato che il precedente risultato di un test che indicava la presenza del parassita Cyclospora in campioni di lattuga dell'azienda Taylor Farms dovrebbe essere considerato un falso positivo. A domenica 19 luglio non risultavano positività confermate per la Cyclospora, ha affermato l'agenzia, aggiungendo che l'indagine è ancora in corso.

Nelle ore precedenti la Fda aveva comunicato che un campione di lattuga iceberg tritata servita dalla catena di ristoranti Taco Bell e fornito da Taylor Farms era risultato positivo al parassita che - a sabato 18 luglio - ha causato oltre 1.644 casi, con 94 ricoveri, in 5 stati (Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio e West Virginia). Il fornitore, con sede in California, ha spiegato che la Fda si è scusata. Ha precisato inoltre di avere completato un richiamo volontario di lattuga iceberg proveniente dal Messico centrale per eccesso di cautela, sulla base delle "informazioni iniziali fornite dai funzionari sanitari".

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ciclosporiasi usa lattuga fda epidemia ciclosporiasi usa lattuga ciclosporiasi
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