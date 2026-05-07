circle x black
Cerca nel sito
 

Jeffrey Epstein, il biglietto choc prima della morte: "Indagato per mesi, non hanno trovato nulla"

Il documento, attribuito al finanziare ma mai autenticato ufficialmente, contiene frasi amare e disperate: “È un privilegio scegliere quando dire addio"﻿

Jeffrey Epstein - (Afp)
Jeffrey Epstein - (Afp)
07 maggio 2026 | 08.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un presunto biglietto scritto a mano da Jeffrey Epstein prima del tentato suicidio del luglio 2019 è stato reso pubblico da un giudice federale di New York, riaccendendo l’attenzione internazionale sul caso del finanziere morto in carcere poche settimane dopo. Il documento, attribuito a Epstein ma mai autenticato ufficialmente, contiene frasi amare e disperate: “Mi hanno indagato per mesi, ma non hanno trovato nulla”.

CTA

Secondo quanto emerso dagli atti giudiziari, il messaggio sarebbe stato ritrovato dall’ex agente di polizia Nicholas Tartaglione, che divideva la cella con Epstein nel Metropolitan Correctional Center di Manhattan. Tartaglione, oggi condannato all’ergastolo per un quadruplo omicidio, avrebbe trovato il foglio nascosto in un libro dopo il tentato suicidio del finanziere il 23 luglio 2019.

A ordinare la pubblicazione del documento è stato il giudice federale Kenneth Karas di White Plains, nello Stato di New York, dopo una richiesta avanzata dal New York Times. Il magistrato ha stabilito che il testo potesse essere considerato un “documento giudiziario” di interesse pubblico.

Nel biglietto, scritto a mano su un foglio a righe giallo e in parte difficile da decifrare, Epstein farebbe riferimento alle accuse legate a una minorenne: “Quindi le accuse relative alla sedicenne sono state ripresentate”. Poi aggiunge una frase che gli investigatori ritengono compatibile con uno stato di forte prostrazione: “È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio”.

Il testo prosegue con toni sarcastici e rabbiosi: “Cosa volete che faccia? Che scoppi a piangere!!”. E si conclude con una frase sottolineata: “NON È DIVERTENTE. NON NE VALE LA PENA!!”.

La nota non porta alcuna firma e la sua autenticità non è mai stata verificata ufficialmente dalle autorità americane. Anche per questo, la diffusione del documento continua ad alimentare dubbi e teorie sul caso Epstein, morto il 10 agosto 2019 nella sua cella di Manhattan. La morte fu classificata come suicidio dall’ufficio del medico legale di New York e confermata successivamente dal Dipartimento di Giustizia statunitense.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
epstein jeffrey Jeffrey Epstein jeffrey epstein morte jeffrey epstein cosa ha fatto Jeffrey Epstein biglietto
Vedi anche
David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
David di Donatello 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla serata: il videoselfie della nostra inviata
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza