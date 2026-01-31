circle x black
Cerca nel sito
 

Epstein, i nuovi file: la foto che imbarazza l'ex principe Andrea

Nuove ombre sui rapporti tra l'ex membro della famiglia reale britannica e il defunto finanziere condannato per reati sessuali

La foto diffusa dal Dipartimento di Giustizia
La foto diffusa dal Dipartimento di Giustizia
31 gennaio 2026 | 15.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’ex principe Andrea torna al centro delle polemiche con la pubblicazione di oltre 3 milioni di pagine relative al caso Epstein, che gli era già costato la revoca dei titoli reali. In una foto emersa e analizzata dai media britannici, Andrea appare in ginocchio a quattro zampe sopra una donna distesa a terra, il cui volto è stato oscurato dal Dipartimento di Giustizia americano. L’immagine non è accompagnata da spiegazioni sul contesto, e non è chiaro quando sia stata scattata, ma getta nuovamente un’ombra sui rapporti tra l’ex membro della famiglia reale britannica e il defunto finanziere condannato per reati sessuali. Mountbatten-Windsor ha sempre respinto ogni accusa, sostenendo di non aver "visto, assistito o sospettato alcun comportamento del genere".

In due foto, Mountbatten-Windsor è ritratto mentre tocca la donna, completamente vestita, all’altezza dello stomaco, mentre in un’altra guarda direttamente verso la macchina fotografica. Tra i documenti emergono anche scambi di email risalenti al 2010 tra Epstein e un account identificato come 'The Duke', che suggeriscono l’organizzazione di incontri e cene, tra cui un invito a conoscere una donna russa di 26 anni, due anni dopo che Epstein aveva già patteggiato per adescamento di minorenni. Epstein scriveva che "potresti goderti una cena" con lei, e Mountbatten-Windsor rispondeva: "Sarebbe un piacere vederla - aggiungendo - Mi dia i suoi recapiti per mettermi in contatto". Le email, come sottolinea la Bbc, "non indicano reati", ma rivelano contatti proseguiti nel tempo.

In un file del 2020 le autorità statunitensi avevano chiesto formalmente di poter interrogare Mountbatten-Windsor, ritenendo che potesse essere "testimone e/o partecipante" a eventi rilevanti per l’inchiesta, pur precisando che "il principe Andrea non è attualmente un obiettivo dell’indagine" e che non erano state raccolte prove di reati a suo carico. L’ex principe ha sempre negato le accuse: "Non ho mai visto, assistito o sospettato comportamenti del genere", e riguardo alle accuse di aggressione sessuale mosse da Virginia Giuffre ha affermato di non averla mai incontrata, pur avendo raggiunto un accordo civile nel 2022.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Caso Epstein epstein file
Vedi anche
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video
Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video
News to go
Dirigenti pubblici senza concorso, ok della Camera
News to go
Università, Italia quarto Paese europeo con 65 atenei
News to go
Bonus mamme 2026: importo, requisiti e scadenze


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza