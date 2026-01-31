Rese pubbliche oltre tre milioni di pagine relative al caso. Migliaia di messaggi scambiati tra il finanziere e Bannon. Bill Gates nella bufera per presunti rapporti con donne da cui avrebbe contratto malattie sessualmente trasmissibili. E spunta anche una mail di Musk

Le oltre tre milioni di pagine relative al caso Epstein e pubblicate dal Dipartimento di Giustizia, sembrano contenere almeno 3.200 documenti che menzionano il presidente Donald Trump. Lo riferisce il New York Times, che sta esaminando i documenti e spiega che il numero potrebbe aumentare.

Alcuni dei documenti che menzionano Trump sembrano essere segnalazioni inviate agli investigatori in relazione al caso Epstein. Altri sono riferimenti a Trump in articoli di giornale che sono stati inseriti nei file. Epstein e i suoi amici erano soliti scambiarsi articoli e anche gli investigatori federali hanno esaminato i resoconti dei media nell'ambito delle loro indagini. Ci sono anche e-mail che fanno semplicemente riferimento a Trump: Epstein, ad esempio, discuteva regolarmente del tycoon, riflettendo anche sulle sue possibilità nelle elezioni presidenziali del 2016. Trump ha negato qualsiasi illecito in relazione a Epstein.

Tra le milioni di nuove pagine, figura anche un modulo dell'Fbi che "parla della denuncia nel 1994 di una donna che accusa Donald Trump di averla violentata quando era minorenne". Questa donna il cui nome non viene pubblicato "ha poi successivamente ritirato l'accusa" nei confronti dell'attuale presidente degli Stati Uniti. E' quanto rivela la 'Cnn' che sottolinea che questa donna"aveva in precedenza intentato cause legali contro Trump, per poi ritirarle. L’ultima denuncia è stata ritirata poco prima delle elezioni del 2016".

Il documento dell’Fbi, sottolinea il canale all news, "parla di diversi episodi di presunti abusi subiti da Jane Doe (un nome generico utilizzato nel sistema legale Usa per indicare una donna la cui identità è sconosciuta o che viene tutelata, ndr) da parte di Trump, incluso lo stupro". Accuse che sono state ritirate e che Trump aveva respinto.

Il Dipartimento di Giustizia che ha pubblicato i documenti spiega che queste pubblicazioni "possono includere immagini, documenti o video falsi o presentati in modo fraudolento, poiché tutto ciò che è stato inviato all’Fbi è stato incluso nella diffusione come previsto dalla legge". Jane Doe, ricorda la 'Cnn', "avrebbe dovuto comparire a una conferenza stampa a Los Angeles nel novembre 2016, ma l’evento fu annullato improvvisamente. Il suo avvocato dell’epoca, Lisa Bloom, dichiarò che la sua assistita era troppo spaventata per presentarsi. Contattata da Cnn per un commento venerdì, Bloom ha affermato di non essere più l’avvocato della donna e ha rifiutato di commentare".

Nei nuovi documenti pubblicati ci sono inoltre migliaia di messaggi che si sono scambiati Jeffrey Epstein e Steve Bannon, in particolare nel periodo successivo alla sua uscita dalla prima Casa Bianca di Donald Trump, quando il guru dell'estrema destra americana cercava di montare una campagna di influenza politica in Europa. E' quando emerge dall'analisi delle milioni di pagine da parte di Politico, che sottolinea che i messaggi si concentrano tra il 2018 e il 2019 a pochi mesi quindi dal suicidio del finanziere pedofilo in carcere.

La frequentazioni tra Epstein e Bannon era nota, ma i nuovi messaggi indicano che i due spesso cenavano insieme, che il finanziere offriva all'ex stratega di Trump il suo appartamento a Parigi, la casa a Palm Beach e altre sistemazioni, oltre che il suo aereo. Ed in un messaggio in cui Epstein aiuta nel coordinare un viaggio di Bannon, i due scherzano sul fatto che il finanziere svolge un lavoro da assistente di Bannon come "il più pagato agente di viaggi della storia". Ed una volta, Epstein aggiunge: "I massaggi, non sono inclusi".

Dai messaggi emerge poi che i due si scambiavano opinioni e commenti con Bannon su molti argomenti, compresa la politica internazionale, come appunto il tentativo di influenzare la politica in Europa, aumentare le pressioni in Cina e forgiare nuovi rapporti con il Medio Oriente. L'ex stratega della Casa Bianca si vanta di aver convinto Trump ad imporre i dazi alla Cina, illustra la sua campagna di raccolta di fondi per la costruzione del Muro sul sito "We build the wall", per il quale poi è stato incriminato per frode e graziato da Trump.

Non mancano battute volgari di natura sessuale, e prese in giro di Trump, con Epstein che afferma che il presidente non dovrebbe essere definito 'regifter', riciclatore di regali, ma 're grifter', cioè imbroglione. Bannon da parte sua si riferisce a Trump in modo ironico come 'stable genius', definizione usata dallo stesso tycoon per definirsi. Bannon non ha ancora replicato a queste nuove rivelazioni, come anche in passato aveva avuto poco da dire sui suoi rapporti con Epstein, ma aveva chiesto un'indagine indipendente sui file.

Bill Gates nella bufera

Intanto Bill Gates torna nella bufera dopo la pubblicazione dei documenti. Tra le carte analizzate dal Daily Mail, emergono email attribuite al defunto finanziere, condannato per reati sessuali e morto in carcere nel 2019, che contengono accuse non verificate nei confronti del fondatore di Microsoft, riferite a presunti rapporti con donne da cui avrebbe contratto malattie sessualmente trasmissibili. Le affermazioni, risalenti al 2013, non sono supportate da riscontri indipendenti e restano allo stato di accuse.

In una lunga email datata 18 luglio 2013, scritta da Epstein e inviata a sé stesso, il finanziere afferma che Gates avrebbe avuto rapporti sessuali con "ragazze russe", avrebbe contratto una malattia sessualmente trasmissibile e avrebbe chiesto antibiotici da somministrare di nascosto alla moglie di allora, Melinda Gates. "Per aggiungere la beffa al danno, mi implori di cancellare le e-mail riguardanti la tua malattia sessualmente trasmissibile, la tua richiesta di fornirti antibiotici da somministrare di nascosto a Melinda e la descrizione del tuo pene", scrive Epstein. Nella stessa missiva si dice inoltre "sconvolto oltre ogni comprensione" per la decisione di Gates di "ignorare l’amicizia che si era sviluppata negli ultimi sei anni".

Spunta anche una mail di Musk

Ma non è tutto. Anche Elon Musk mandò a Jeffrey Epstein una mail, il 13 dicembre del 2013, per chiedere quando avrebbe recarsi sulla sua isola. In precedenza Musk aveva affermato di aver respinto gli inviti di Epstein a visitare una delle due isole di sua proprietà, Great St. James e Little St. James nelle Isole Vergini americane, vicino alle Isole Vergini britanniche. Little St. James era l'epicentro degli abusi decennali di Epstein su ragazze e giovani donne.

"Sarò nella zona delle Isole Vergini Britanniche/Saint Barthélemy durante le vacanze. C'è un buon momento per venirci?", scrisse Musk. Epstein gli rispose due giorni dopo, dicendo che l'inizio del nuovo anno sarebbe stato un buon momento, aggiungendo: "C'è sempre posto per te". Il giorno di Natale, Epstein scrisse in un'altra email: "Il 2 o il 3 sarebbero perfetti. Verrò a prenderti".

Musk rispose che sarebbe dovuto tornare a Los Angeles la notte del 2 gennaio, prima di dire che avrebbe potuto posticipare la partenza di un giorno. Dalle email non è chiaro se Musk si sia effettivamente recato sull'isola, ma lo scambio mostra un livello di comunicazione tra i due che non era stato rivelato in precedenza.