Panico a bordo di un volo in fase di decollo per Manchester da Palma di Maiorca

Un falso allarme incendio ha fatto scatenare il panico a bordo di un volo Ryanair in fase di decollo per Manchester da Palma di Maiorca, in Spagna: la partenza è stata annullata, i passeggeri sono stati evacuati tramite le rampe gonfiabili di emergenza e 18 di loro hanno riportato leggere ferite nella concitazione e la corsa per mettersi in salvo.

Esto ha ocurrido en el aeropuerto de Mallorca tras incendiarse un motor del avión de Ryanair. 18 personas han tenido que ser atendidas. pic.twitter.com/zW02AwVIzX — Alt Right España (@AltRightEspan) July 5, 2025

"Per ridurre al minimo i disagi per i passeggeri, abbiamo rapidamente organizzato un aereo sostitutivo, partito da Palma alle 7.05 di questa mattina", ha reso noto la compagnia. I media locali hanno riferito di 18 feriti, tutti lievi, di cui sei ricoverati e i restanti sono stati curati sul posto.