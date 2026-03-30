Fao: la Francia sostiene la candidatura di Phil Hogan

La ministra dell'Agricoltura Genevard a Bruxelles conferma l'appoggio di Parigi all'irlandese, in concorrenza con l'italiano Maurizio Martina
La Francia sostiene la candidatura dell'ex commissario europeo Phil Hogan alla guida della Fao. Lo dice la ministra per l'Agricoltura irlandese Annie Genevard, a Bruxelles a margine del Consiglio Agrifish.
"Per quanto riguarda la candidatura di Phil Hogan alla guida della Fao, come sapete, la posizione della Francia è di sostenere la candidatura irlandese", risponde interrogata sul punto.
L'Ue conta almeno due candidature concorrenti per guidare la Fao: quella dell'irlandese Phil Hogan e quella dell'italiano Maurizio Martina. L'attuale direttore generale è il cinese Qu Dongyu, il cui mandato scade nel luglio del 2027.