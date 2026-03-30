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Fao: la Francia sostiene la candidatura di Phil Hogan

La ministra dell'Agricoltura Genevard a Bruxelles conferma l'appoggio di Parigi all'irlandese, in concorrenza con l'italiano Maurizio Martina

L'ex commissario Ue all'Agricoltura Phil Hogan - Fotogramma/Ipa
L'ex commissario Ue all'Agricoltura Phil Hogan - Fotogramma/Ipa
30 marzo 2026 | 10.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Francia sostiene la candidatura dell'ex commissario europeo Phil Hogan alla guida della Fao. Lo dice la ministra per l'Agricoltura irlandese Annie Genevard, a Bruxelles a margine del Consiglio Agrifish.

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"Per quanto riguarda la candidatura di Phil Hogan alla guida della Fao, come sapete, la posizione della Francia è di sostenere la candidatura irlandese", risponde interrogata sul punto.

L'Ue conta almeno due candidature concorrenti per guidare la Fao: quella dell'irlandese Phil Hogan e quella dell'italiano Maurizio Martina. L'attuale direttore generale è il cinese Qu Dongyu, il cui mandato scade nel luglio del 2027.

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Fao Phil Hogan Maurizio Martina direttore Fao Ue
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