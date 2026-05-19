Ferrovie Ue: via libera a nuove norme per coordinamento transfrontaliero e più efficienza

Il Parlamento Europeo approva nuove norme Ue per rafforzare il coordinamento transfrontaliero e la gestione della capacità ferroviaria, ottimizzando i trasporti e riducendo i ritardi.

Via libera definitivo dal Parlamento Europeo alle norme Ue che rafforzeranno il coordinamento transfrontaliero della capacità ferroviaria. Le nuove norme approvate oggi a Strasburgo, già confermate dai governi dell'Ue il mese scorso, definiscono la pianificazione e l'assegnazione della capacità delle infrastrutture ferroviarie nell'Ue. L'obiettivo è ottimizzare l'utilizzo della rete ferroviaria europea, migliorare il coordinamento transfrontaliero e .

Le norme stabiliscono che la pianificazione della capacità delle infrastrutture ferroviarie sarà suddivisa in tre periodi: pianificazione strategica (ogni cinque anni), programmazione (annuale) e adattamento. I gestori delle infrastrutture di ciascun Paese Ue rimarranno l'istituzione principale responsabile della pianificazione e della gestione delle infrastrutture e del traffico ferroviario, nonché dell'assegnazione delle fasce orarie di capacità ferroviaria.

Dato che gli attuali lavori di manutenzione non coordinati e la mancanza di cooperazione tra i diversi gestori delle infrastrutture causano congestione e ritardi alle frontiere interne dell'Ue, la Rete europea dei gestori delle infrastrutture (Enim) otterrà maggiori poteri per coordinare la capacità e il traffico transfrontalieri attraverso un quadro normativo Ue.

Il sistema monitorerà e valuterà le prestazioni dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, per garantire che i loro obiettivi di performance siano coerenti con gli obiettivi dell'Ue, anche per quanto riguarda il passaggio modale al trasporto ferroviario.

Per migliorare la pianificazione e la distribuzione della capacità, i deputati europei sono riusciti a rafforzare il ruolo delle imprese ferroviarie, come i gestori ferroviari o i proprietari di servizi ferroviari, nei processi decisionali relativi alla capacità. Potranno istituire una piattaforma ferroviaria europea, che fungerà da organo consultivo per l'Enim.

Per incentivare il massimo utilizzo delle reti ferroviarie, le norme introducono sanzioni per i gestori delle infrastrutture o i gestori ferroviari che non rispettano gli impegni assunti sui percorsi ferroviari assegnati e che causano un impatto significativo sulla rete. L'entità della sanzione dovrà essere efficace, proporzionata, dissuasiva e non discriminatoria, e dovrà essere compresa tra 1 e 8 euro/km, con la possibilità di raddoppiarla in alcuni casi.

I deputati europei sono riusciti a ridurre il numero di eccezioni per evitare sanzioni, limitandole a situazioni derivanti da circostanze di emergenza inevitabili, decisioni degli Stati membri di modificare i diritti di capacità ferroviaria a causa di una situazione di crisi o di un grave rischio per l'ordine pubblico o la sicurezza, tra le altre.

Per la relatrice del Parlamento Europeo Tilly Metz (Verdi, Lussemburgo) "le nuove norme garantiranno una migliore pianificazione, utilizzo e coordinamento delle infrastrutture ferroviarie nell'Ue. Faciliteranno il traffico ferroviario transfrontaliero e consentiranno un maggior numero di treni sulla rete, senza grandi investimenti. Portiamo una buona notizia per il settore del trasporto merci, che attualmente si trova ad affrontare enormi difficoltà".

Le nuove norme entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Ue. Si applicheranno a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore, mentre alcune disposizioni entreranno in vigore tra il 2028 e il 2031.