La Fifa si è detta rammaricata per aver trasmesso una mappa che mostra la Crimea come parte della Russia durante il sorteggio per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 di venerdì scorso. La Federazione calcistica internazionale ha risposto così alla denuncia del ministero degli Esteri ucraino, che aveva chiesto scuse pubbliche.

Senza scusarsi pubblicamente, la Fifa ha inviato una lettera alla Federazione calcistica ucraina, che ne ha pubblicato una copia sul proprio sito web. Nella lettera viene incolpato un “fornitore esterno di servizi”, e si promette di prendere “misure immediate” per affrontare la situazione. È in corso una revisione per evitare che il problema si ripeta. La lettera utilizza il termine “svista”, ma non dice mai “errore” o “sbaglio”. Elkhan Mammadov, responsabile delle associazioni affiliate alla Fifa, ha firmato la lettera e afferma che “siamo sinceramente rammaricati per qualsiasi preoccupazione che possa aver causato”.

Cosa è successo

Durante un video prima del sorteggio di venerdì, è stata mostrata una mappa che indicava che la Crimea faceva parte della Russia, non dell'Ucraina. La Russia ha annesso la penisola nel 2014, ma la comunità internazionale non lo riconosce.

"Non solo ha agito contro il diritto internazionale, ma ha anche supportato la propaganda russa, i crimini di guerra e l'aggressione criminale contro l'Ucraina", ha detto alla Fifa Heorhii Tykhyi, portavoce del ministero degli Esteri ucraino, tramite un post X nella tarda serata di sabato, chiedendo delle scuse pubbliche.

Un portavoce della Fifa ha affermato che la grafica è stata rimossa dal video e che la situazione è stata discussa con gli ucraini. La Russia sta conducendo una guerra di aggressione contro la vicina Ucraina da quasi tre anni. L'Ucraina ha ripetutamente annunciato la sua intenzione di liberare la Crimea dall'occupazione russa.