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Finanza, Pompei (Deloitte): "Capitale va verso ecosistemi che trasformano investimenti in progetti concreti"

intervenendo Investopia, in corso a Milano

15 maggio 2026 | 16.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In un contesto internazionale segnato da profonde trasformazioni e dalla ridefinizione delle catene del valore, i flussi di capitale sono sempre più orientati dalla solidità degli ecosistemi: affidabilità, competenze, infrastrutture e capacità di realizzare i progetti diventano fattori decisivi nelle scelte di investimento". Lo ha detto il ceo di Deloitte Italia, Fabio Pompei, intervenendo Investopia, in corso a Milano. "In una fase come quella che stiamo attraversando -spiega Pompei- imprese, investitori e istituzioni hanno bisogno di direzione, perché le vecchie coordinate non sono più sufficienti".

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Dal punto di vista di Deloitte emergono tre tendenze principali: la prima riguarda il ruolo crescente degli ecosistemi: "Il capitale -dice Pompei- si muove sempre più verso ecosistemi. I Paesi e le regioni che vogliono attrarre investimenti devono offrire non solo incentivi o potenziale di mercato, ma devono garantire affidabilità e capacità di trasformare gli investimenti in progetti concreti". La seconda tendenza riguarda "la concentrazione degli investimenti verso asset essenziali per la crescita futura: infrastrutture per l'intelligenza artificiale, le reti energetiche, la manifattura avanzata, la logistica e l'edilizia sostenibile. Settori diversi -sottolinea- ma accomunati dal fatto di essere tutti profondamente plasmati dalla tecnologia".

Il terzo tema è quello della capacità di realizzare i progetti e di come gli investimenti si sviluppino all'interno di ecosistemi complessi, attraversati da diverse giurisdizioni e regole, tecnologie emergenti, nuove competenze e obiettivi di sostenibilità: "Trasformare il capitale in iniziative concrete -afferma Pompei- richiede la capacità di connettere tutte queste dimensioni. Ed è proprio in questo contesto che le competenze multidisciplinari delle società di consulenza possono fare la differenza".

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Finanza Ecosistemi Investimenti Progetti concreti
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