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Wimbledon, oggi Cobolli-Khachanov al terzo turno - Diretta

Il tennista azzurro insegue un posto agli ottavi dello Slam inglese

Flavio Cobolli - IPA
Flavio Cobolli - IPA
04 luglio 2026 | 13.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, sabato 4 luglio, il tennista azzurro affronta il russo Karen Khachanov - in diretta tv e streaming - nel terzo turno dello Slam di Londra. Cobolli, nei turni precedenti, ha eliminato Navone e Duckworth, mentre Khachanov ha superato Harris e Hanfmann.

Dove vedere il match? Cobolli-Khachanov inizierà intorno alle 14 e sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

In campo oggi a Wimbledon anche Matteo Berrettini, Jasmine Paolini e Lorenzo Sonego.

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