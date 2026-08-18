Doppia scossa di terremoto oggi, martedì 18 agosto, in Sicilia: è quanto ha reso noto l'Ingv tramite i propri canali social ufficiali e sul proprio sito internet. La prima scossa di magnitudo 3.7 è stata alle 10:07, la seconda quale secondo dopo di magnitudo 3.3 entrambe con epicentro a pochi chilometri da Oliveri, in provincia di Messina.