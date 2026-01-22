circle x black
Nuova Zelanda, frana su un campeggio: molti dispersi fra cui bambini

Il disastro nella località turistica di Mount Maunganui

22 gennaio 2026 | 07.57
Redazione Adnkronos
Una frana ha colpito un campeggio in Nuova Zelanda, seppellendo diverse persone, tra cui bambini. Il disastro è avvenuto durante la notte presso il campeggio 'Beachside', nella località turistica di Mount Maunganui, nel nord della Nuova Zelanda. Il comandante della polizia regionale Tim Anderson ha dichiarato che "molti bambini sono tra i dispersi". Le squadre di emergenza stanno lavorando nell'area della frana per cercare di localizzare i sopravvissuti intrappolati.

Il ministro per le emergenze Mark Mitchell ha dichiarato a Rnz che alcune parti della costa orientale sembravano "una zona di guerra", con elicotteri schierati per salvare le famiglie che si riparavano sui tetti dalle inondazioni e stati di emergenza locali dichiarati in cinque regioni del Northland e dell'East Cape a causa di giorni di piogge torrenziali da record.

Mitchell ha confermato che tra i dispersi c'è anche una bambina. "Al momento è una questione delicata e in continua evoluzione", ha affermato. "Tutti stanno lavorando al massimo per ottenere la migliore soluzione possibile, ma non c'è dubbio che si tratti di una situazione molto difficile e impegnativa". William Pike, portavoce di Fire and Emergency NZ, ha affermato che le prime persone giunte sul posto hanno sentito delle richieste di aiuto provenire da sotto la terra franata. "Alcuni cittadini hanno cercato di entrare tra le macerie e hanno sentito alcune voci", ha affermato. "La nostra prima squadra antincendio è arrivata e ha sentito le stesse cose".

Le riprese dal Monte Maunganui hanno mostrato camper rovesciati e alberi abbattuti. Testimoni hanno riferito ai notiziari locali di aver sentito un rumore incredibilmente forte prima di vedere un'ampia fetta di collina colpire il campeggio. Alister McHardy, un pescatore che si trovava nelle vicinanze, ha raccontato al Nz Herald di aver sentito "un rombo di tuoni e uno schianto di alberi", prima di alzare lo sguardo e vedere "l'intera collina cedere". "C'erano persone che correvano e urlavano e ho visto altre persone venire travolte. Ci sono persone intrappolate", ha detto.

