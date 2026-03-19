circle x black
Cerca nel sito
 

Frana sul massiccio del Monte Bianco, morto alpinista italiano

E' successo in Alta Savoia, nella zona di Grand Flambeau, vicino al confine italiano. Un altro alpinista è rimasto gravemente ferito

Monte Bianco - Afp
Monte Bianco - Afp
19 marzo 2026 | 20.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un alpinista italiano è morto e un altro è rimasto gravemente ferito a causa di una frana nel massiccio del Monte Bianco, in Alta Savoia, secondo quanto riferito dal Plotone di Gendarmeria d'Alta Montagna (Pghm).

CTA

L'incidente è avvenuto poco prima delle 13.30 a un'altitudine di 3.400 metri nella zona di Grand Flambeau, vicino al confine italiano, cogliendo di sorpresa un gruppo di tre alpinisti italiani, tra cui una guida. "Uno dei tre uomini è morto sul colpo, mentre il secondo ha riportato fratture multiple. La guida è rimasta illesa", ha aggiunto il Pghm, senza fornire ulteriori dettagli sulle vittime.

L'alpinista ferito, secondo la stessa fonte, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Annecy.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Monte Bianco frana monte bianco alpinista italiano morto monte bianco monte bianco grand flambeau
Vedi anche
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni
Guerra Iran, Tajani: "Non partecipiamo, nessuna polemica con Usa" - Video
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video
Iran, missili contro il gas del Qatar: esplosione a Ras Laffan - Video
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Parità di genere in Italia, ci vorranno 123 anni per l'eguaglianza - Video
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza