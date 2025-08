Una persona è morta e un'altra risulta dispersa a causa di un grande incendio divampato nei pressi del villaggio di La Ribaute, nella regione dell'Aude nel sud della Francia. Le fiamme, che hanno devastato un’intera area, hanno distrutto almeno 35 case e costretto migliaia di persone alla fuga. La prima vittima accertata è una donna morta nella sua abitazione, rivela Bbc France, mentre sette vigili del fuoco sono ricoverati per intossicazione da fumo e una persona risulta ancora dispersa, come hanno confermato le autorità.

Secondo un primo bilancio, l’incendio avrebbe già bruciato più di 13.000 ettari di territorio, superando per ampiezza la dimensione della città di Parigi. Due persone sono ricoverate in ospedale, una delle quali è in condizioni critiche. Si tratta del più grande incendio boschivo registrato in tutta in Francia dall’inizio di quest'anno. Oltre 2.500 famiglie sono senza elettricità, mentre sono al lavoro più di 1.800 vigili del fuoco, supportati da 500 mezzi. Le autorità hanno spiegato che l'incendio sta avanzando rapidamente, alimentato dai forti venti, dalla vegetazione secca e dal caldo estivo.

Jacques Piraud, sindaco del villaggio di Jonquières, dove almeno quattro case sono state raggiunte dalle fiamme, ha dichiarato a Le Monde che circa l'80% del villaggio è andato a fuoco: "È drammatico. È tutto nero, gli alberi sono completamente carbonizzati". "Si tratta di un disastro di portata senza precedenti", ha dichiarato il portavoce dei vigili del fuoco Eric Brocardi alla radio Rtl.

Il presidente Emmanuel Macron ha espresso il suo sostegno ai vigili del fuoco e alle autorità locali su X, affermando che tutte le risorse governative sono state mobilitate. Macron ha esortato i residenti a seguire gli ordini di evacuazione e a esercitare "la massima cautela". La combinazione di scarse precipitazioni, alte temperature e la rimozione dei vigneti, che un tempo fungevano da tagliafuoco naturali, ha contribuito al peggioramento delle condizioni degli incendi nell'Aude.