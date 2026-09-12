Secondo quanto riferito, sul binario è stato rinvenuto un pezzo di rotaia. Complessivamente sono rimaste ferite 44 persone

La polizia francese privilegia l'ipotesi di un atto doloso nell'ambito dell'inchiesta sul deragliamento di un treno regionale (Ter) avvenuto ieri sera fra Caen e Rouen, in Normandia, e che ha causato il ferimento di 44 persone. Lo hanno spiegato all'Afp fonti di polizia, spiegando che sul binario è stato rinvenuto un pezzo di rotaia.

Il deragliamento del treno, che trasportava 186 passeggeri, è avvenuto tra Tourville ed Elbeuf-Saint-Aubin, nel comune di Cleon, dipartimento della Senna Marittima, intorno alle 19:45 di ieri. Complessivamente sono rimaste ferite 44 persone, tra cui una giovane donna trasportata in ospedale in condizioni di estrema gravità. Sul campo sono intervenuti 130 vigili del fuoco, cinque équipe mediche e 80 veicoli.