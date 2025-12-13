circle x black
Gaza, leader Hamas Raad Saad ucciso in raid Idf

L'esercito israeliano ha spiegato che negli ultimi mesi Saad "era stato coinvolto in tentativi di ripristinare e fabbricare le armi del gruppo".

Gaza, leader Hamas Raad Saad ucciso in raid Idf
13 dicembre 2025 | 15.03
Redazione Adnkronos
Il leader di Hamas Raad Saad è stato ucciso nel raid condotto dalle Idf a Gaza City e denominato ''l'Ultima cena''. Lo hanno confermato le Idf in una nota spiegando che Saad aveva ''un ruolo chiave'' all'interno di Hamas a Gaza City. L'esercito israeliano ha spiegato che negli ultimi mesi Saad "era stato coinvolto in tentativi di ripristinare e fabbricare le armi del gruppo".

