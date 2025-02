Il successo elettorale alle elezioni tedesche di Alternative fur Deutschland (Afd) e la clamorosa debacle dei socialdemocratici rischiano di provocare un terremoto a livello 'comunicativo'. Per anni, infatti, la stampa tedesca ha usato il termine 'Grosse Koalition' per riferirsi ai governi nati dall'unione dei seggi in Parlamento dei due partiti tradizionalmente più votati del Paese. Da una parte i popolari della Cdu/Csu, dall'altra i socialisti della Spd.

Ma dopo il voto di domenica, i socialdemocratici non sono più tra i primi due partiti nel Bundestag, essendo stati scavalcati al secondo posto dall'Afd. Per questo motivo la Deutsche Presse-Agentur, l'agenzia di stampa tedesca, ha stabilito che l'alleanza tra Cdu e Spd che con molta probabilità formerà il governo non potrà guadagnarsi l'appellativo di GroKo, come era nota ai tempi di Angela Merkel. Ed è quindi subito partita la caccia al nome della futura coalizione, vero e proprio sport nazionale in Germania.

Sulla base di una tradizione che prevede di nominare le coalizioni con riferimenti alle bandiere di altri Paesi, i primi suggerimenti sono stati di chiamarla 'Coalizione albanese' o 'Coalizione angolana' (nero e rosso sono i colori dei due partiti, ma anche quelli delle bandiere nazionali di Albania e Angola). Si fanno strada anche idee più strambe come quella di ribattezzare la coalizione 'Coca-Cola Zero'.

L'ultima coalizione uscente, con a capo Olaf Schoz, era stata ribattezzata 'semaforo' per la presenza di Spd, Verdi e Liberali (rosso-verde-giallo). Il flop elettorale di questi ultimi, che per la seconda volta nella loro storia non hanno superato la soglia del 5% per entrare nel Bundestag, esclude lo scenario 'Giamaica', che prevede una coalizione di governo tra Cdu, Verdi e Liberali (nero, verde e giallo).

Nel caso invece l'alleanza tra Cdu e Spd venisse allargata ai Verdi, a quel punto non ci sarebbero dubbi: si tratterebbe di una coalizione Kenya, dal nome dei colori della bandiera del Paese africano (nero-rosso-verde). Ma per quanto sia divertente, osserva il Guardian, trovare un soprannome informale per la nuova coalizione questo sarà probabilmente il meno importante dei problemi di Cdu e Spd.